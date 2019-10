Bonjour à tous,Je voulais revenir en quelques mots sur ce projet qui va m'occuper durant les deux prochaines années. Je vais donc présenter quelques éléments, sans trop en dire et en taisant nos mécaniques les plus créatives (il y en a pas mal). Evidemment, il est difficile de se projeter mais je peux dire que j'ai déjà reçu d'excellents retours. Les idées enthousiasment. Bien sûr, je regrette de me restreindre à des éléments basiques mais j'avais envie d'en parler, à présent que ça se concrétise.Donc voilà, nous sommes 3 à travailler sur le coeur du projet, en indé. Nous avons commencé l'écriture, la musique, les concepts, etc.Pour résumer brièvement, il s'agit d'un jeu d'aventure et d'infiltration. Le gameplay repose entièrement sur les principes de discrétion et de détection. Il n’y a pas de combats. Lorsque le joueur est repéré, il a quelques secondes pour se cacher, sans quoi il est renvoyé au point de sauvegarde (des pots de confiture disséminés dans les niveaux). Le jeu étant champêtre, vous imaginez à quoi ressemblent un ennemi :Le style relève de la comédie. C'est une parodie d'autoritarisme et de totalitarisme. Clairement, l'objectif est de faire rire. J'ai noté que les jeux comiques étaient rares, de même que ceux d'infiltration. Du coup, c'est le moyen de sortir du lot. En fait, j'avais envie d'écrire quelque chose dans ce goût : décalé, absurde. Si vous aimez l'humour à la South Park, ce jeu sera pour vous. PEGI 16.La dimension aventure du jeu se développe à travers l’exploration, la découverte du monde et des personnages, la présence d’énigmes et de quêtes annexes. Certaines mécaniques de gameplay sont amusantes afin d'exploiter au mieux l'environnement. Par exemple, l'empereur connaîtra 3 états. En plus de son état normal, il pourra se déshydrater ou, au contraire, gonfler. Voilà qui ouvrira des passages ou permettra de franchir les plus exigus avec une influence sur le déplacement. C'est une mécanique secondaire mais qui permettra certaines originalités (vous imaginez qu'en bons fans de Deus Ex, nous proposerons des solutions alternatives) :Pour l'instant, nous en sommes au début. Nous essayons de faire avancer tous les compartiments à notre rythme. Par exemple, voici un passage de l'OST que j'ai composée. J'ai fait le vent à la voix ce qui a occasionné quelques fous rires chez l'ingé sonMalgré tout, l'air du vent est trop diffus. On en fera une version plus mélodique et mieux intégrée. Nous affinerons tout ça à mesure.Nous travaillons également sur une esquisse de prototype et je vous renvoie à ce lien pour en savoir davantage. Ce n'est pas une version du jeu et ça sera en fait un moyen de tester surtout le narratif, les boites de dialogues. On laisse l'intelligence artificielle et les interactions à bien plus tard, après l'écriture du jeu. Là, on s'interroge juste sur la vue :Voilà, en espérant que cette petite présentation aura suscité votre curiosité. Ah oui et si vous avez envie de suivre notre journal de développeur, on publiera sur tipeee. Faudra tiper 1 euros par mois. Pour une raison simple. On veut tenir un journal, garder ceux que ça intéresse, discuter avec eux, éventuellement les faire tester, recueillir les impressions. Hop, si ça vous branche, il suffit de cliquer sur le lien. https://fr.tipeee.com/icare