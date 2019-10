Aujourd'hui dans les JV on sait très bien faire les Skybox , Nuages Volumétriques, Gestion des lumières et tracés de rayons.On arrive a obtenir de très bons rendus des fluides également.Mais je trouve que l'herbe et sa physique est très peu mise en avant dans les jeux. A ce jour ma plus grosse claque c'était sur la Bêta de Fable Legends c'était pas une herbe très réaliste plutôt dans le style cartoon du jeu mais j'adorai son rendu et sa physique pour le peu que j'ai pu y jouer et j'y jouait en 720p sur une simple XBOX ONE Fat.Après l'herbe qui m'a également beaucoup plu c'était celle de BOTW c'est pas l'herbe la plus réaliste et détaillée niveau polygones mais elle suffit a donner un beau rendu et sa physique est bonne, elle suit la direction du vent, l'herbe peut se couper, brûler il y a de réel interactions, elle réfléchis bien la lumière également ce qui l'a rend encore plus crédible.Je trouve juste un peu dommage que l'herbe manque de shaders...Il y a une herbe qui vous a particulièrement marqué dans un jeu ?