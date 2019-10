Sony entend bien faire de la PlayStation 5 une console aussi populaire que sa grande soeur, la PS4, et a sans doute prévu un bon gros line-up de lancement pour sa sortie programmée fin 2020, à commencer par des versions améliorées de The Last of Us – Part II, Ghost of Tsushima ou même un très attendu Horizon Zero Dawn 2. Mais le constructeur sait qu’il doit aussi miser sur l’aide des grands éditeurs pour gagner la prochaine guerre des consoles, à grands coups d’exclus temporaires ou définitives.Ainsi, un leak avait évoqué, il y a quelques mois, l’arrivée de GTA 6 pour fin 2020 avec quelque chose de plutôt fou pour le coup: un deal d’exclusivité temporaire entre Rockstar et Sony pour que le titre soit ne soit disponible QUE sur PlayStation 5 durant… un mois! Pile pendant les fêtes de fin d’année très certainement!Ce qui nous fait croire que ce leak est valable, c’est qu’il renfermait également de nombreuses infos liées à la PlayStation 5 et son architecture, qui ont toutes été confirmées par Sony par la suite.C'est déjà plus crédible que la rumeur de Sony qui voulait racheter Rockstar vous trouvez pas ?