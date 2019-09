Du coup on sait maintenant que TLOU2 n'aura pas de mode multi mais qu'un jeu multi ND sortira avec les Factions et probablement dans l'univers de TLOU. Peu être qu'ils feront un truc plus ambitieux que s'ils l'avaient sortie directement avec TLOU2.Du coup vous auriez préféré avoir un mode multi directement dans TLOU2 comme le premier, ou bien vous êtes ravis de cette idée de ND de sortir un jeu multi (standalone?), qui au vu de ce que dit ND sera pas mal ambitieux?Alors je dirais que c'est cool pour ceux qui ont adoré les multi du premier mais surtout si ça rend le multi encore meilleur pourquoi pas?