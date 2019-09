Salut à tous,J'espère que vous allez bien en ce début de semaine !Voilà, désormais nous savons tous que le très attendu(ou Les Derniers d'entre Nous : La Deuxième Partie, chez nos confrères Québécois) se dévoilera de nouveau ce mardi 24 septembre à 22h durant le prochain State of Play.Les théories vont bon train depuis l'annonce du jeu, notamment sur la tournure des événements pour cette suite.Dès demain, nous aurons sûrement droit à un nouveau trailer (avec du gameplay ?) flambant neuf qui nous aiguillera probablement plus que les deux premières présentations... car oui, le mystère autour du jeu reste entier !Et du coup, soudainement j'ai réfléchi un peu à tout ça... et je vous propose une (toute) petite théorie sur le jeu, en rapport avec les trois premiers "trailers" que nous avons d'ores et déjà eu.Alors comme toujours, si vous souhaitez garder la surprise, n'allez pas plus loin... mais comme je le dis, c'est qu'une théorie (peut-être complètement foireuse d'ailleurs...).Alors, nous avons vu dans le premier trailer Ellie chanter seule, alors qu'elle vient de commettre un meurtre barbare, sanguinolant et avec toute sa haine. Joël arrive en figure de père, calme et posé pour lui demander si elle "souhaite vraiment le faire". Ce à quoi elle répond qu'elle(petite référence au titre du jeu par la même occasion).Nous avons aussi eu une petite présentation très violente d'un groupe de survivant face à des tueurs sanguinaires... qui jusque là reste pleins de mystères ! Mais certains parlent de la mère d'Ellie.Puis nous avons eu une présentation de gameplay où nous avons deux moments de la vie d'Ellie mis en parallèle. L'un doux, lumineux et empli de joies, l'autre plein de haines, sombre et triste.A partir de là, voici ma théorie en recoupant un peu tout ça, et en prenant en compte le style narratif de Neil Druckmann.Ellie serait dans cette Part II l'élément central autour duquel gravite tous les enjeux et les péripéties, tout autant que les émotions. Là où le 1 était du point de vue de Joël... depuis la mort de sa fille, jusqu'à la fin où il est prêt à sacrifier l'humanité pour sauver sa fille de substitution. Acte égoïste, mais pour autant humain.Ellie vivrait donc un choc. Et quoi de mieux que de détruire tout ce qu'elle aime. La jeune femme montrait dans la présentation de Gameplay mourrait par la main des "méchants du jeu", tout autant que l'intégralité du camp dans lequel se trouve Ellie et Joël... les obligeant à partir.Là j'ai deux points de vues. Soit la jeune femme est enlevée et tuée, ce qui motive Ellie dans sa quête de vengeance et le camp n'est pas affecté... Soit tout est détruit et oblige à fuir et se venger.Joël part donc avec elle, mais lui est calme et plus apaisé dans sa démarche. Ellie, elle, est animée par la haine et la vengeance. Toute sa quête sera d'assouvir sa vengeance. Joël sera là en tant que médiateur pour la calmer, mais je pense que cela sera un point de divergence entre les deux. Ellie s'en ira donc seule un temps.Et le groupe de survivant du deuxième trailer ?? Et bien ça serait bel et bien la mère. Mais elle ferait partie de ce groupe de méchant ayant attaqué le camp où Ellie et Joël vivaient. Et elle porte la responsabilité de la mort de celle qu'elle aimait.Toute la fin tournerait donc entre l'amour d'une personne réellement aimée, face à l'amour d'une mère que l'on a jamais connu. Et peut-on aller au bout des choses en tuant notre géniteur à cause de la haine ?En prenant en considération la fin abrupte du 1... La réponse serait "oui". Ellie tuerait sa mère par vengeance et haine pour terminer sa quête et son voyage. Quand bien même celui-ci n'est pas rose, car tel est l'humanité.Voilà les amis pour cette théorie farfelue autour du récit de TLOU. J'ai mis en résumé ce que je pense, il y aurait d'autres petits trucs, mais là j'ai mis l'essentiel. Le dernier point avec la mère, j'ai deux points de vues possible, mais là je voulais marquer lui, car je le trouve mieux lolDites-moi ce que vous en pensez. Evidemment, de dire que c'est de la grosse merde est tout à fait possibleSelon les dernières rumeurs, le jeu devrait sortir le