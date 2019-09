Suite à l'évènement organisé par zerator pour l'institut pasteur les différents streamer ont récoltés 3 million5 d'euros soit le record de levé de fond sur twitch. Du coup notre président leur a envoyé un message sur twitter:55 gameurs français viennent de lever le temps d’un week-end plus de 3 millions d’euros au profit de l’institut Pasteur.Vous êtes inspirants et vous nous démontrez que tout est possible pour soutenir une cause pour laquelle on croit. Bravo #ZEvent2019 !J'ai maté une bonne partie de certains live(surtout celui de jdg) et c'était vraiment sympa et surtout pour une bonne causechapeau à eux et rdz l'année prochaine pour un nouveau record ^^