Hommage

Western

ce n'est pas quec'est également d'autres collaborations sur d'autres licences plus ou moins connus.Laissez moi vous en présenter quelques échantillons.Commençons par(Goldorak) l'orchestration que vous entendez ici vient directement du maître.C'est aussipetit échantillons de 3 minutes dans cette vidéo.Vous le retrouverez également dans(Albator 84)Ainsi quele célèbre monstre Rival de Godzilla.Enfin j'aimerais ne pas oublierl'autre série ou Kikuchi a pu travailler sur un l'histoire d'un autre Goku et Tōshō Daimos une production 100% original de la Sunrise.Nous pouvons noter que ces trois plus grand travaux ont été soit sur des oeuvres de Leiji Matsumoto comme Harlock et Starzinger soit Akira Toriyama avec Dragon Ball et Dr Slump enfin soit Go Nagai avec Grendizer et Getter Robot.N'oublions pas aussi ces collaborations dans le domaine duavec Gamera et Kamen Rider qui sont encore aujourd'hui deux poids lourd du genre.Nous pouvons voir également ces inspirations au niveau d'si ce n'est le monsieur des films dede la bonne époque.Ce monsieur est un grand et son travail ce doit d'être apprécié à sa juste valeur, je profite donc de ce poste pour lui rendre un hommage de son vivant en lui disant......MERCI Shunsuke Kikuchi-san !