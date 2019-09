Bonjour à tous ! Nouveau sondage à savoir quel jeu(x) vous allez prendre pour la fin de l'année ? Donc de septembre à décembre ?si j'en oublie hésitez pas à me le direPour la période septembre :- Gears 5 (1 vote)- Borderlands 3- Trail of Cold Steel 3 (1 vote)- Greedfall (1 vote)- FIFA 20- TLOZ Links Awakening (1 vote)- The Surge 2-Code Vein- NHL 20- Daemon X Machina ( 1vote)Pour la période octobre :- Ghost Recon Breakpoint- Trine 4 (1 vote)-The Outer World (1 vote)- Luigi's Mansion 3 (3 votes)-MediEvil (1 vote)- COD Modern Warfare (1 vote)- IndivisiblePour la période novembre :- Planet Zoo- Blacksad Under The Skin- Juste Dance 2020- Death Stranding (2 votes)- Need For Speed Heat ( 1 vote)- Mario & Sonic au JO de Tokyo 2020- L'aventure Layton : Katrielle et la Conspiration des Millionnaires- Pokémon Épée Bouclier ( 1 vote)- Star Wars Jedi Fallen Order (1 vote)- Shenmue 3- Doom Éternal- Sniper Ghost Warrior Contract- Football Manager 2020- Gylt (stadia) jeu des créateurs de Rime pour ceux qui connaissent pasPour la période décembre :- Chernobylite- Skellboy- Mechwarrior 5- Black Steel- KH3 Remind- CubeWorld- Vampire The Masquerade Coteries of New York- Atomic Heart ( ça sent le 2020 pour celui là )- Panzer Dragon RemakeVoilà, si y'a un jeu qui n'est pas sur la liste n'hésitez pas à me le dire je le rajouterai ^^Vous pouvez votez pour 6 jeux max car là y'a vraiment beaucoup de choix 3 c'est trop ric rac. Pas un de plus svp sinon c'est trop le bordel, les votes qui compte plus de 6 jeux ne seront pas pris en compte x)