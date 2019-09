"Parmi les titres en cours de développement à Japan Studio, il y a un jeu qui a atteint le stade où vous pouvez y jouer. Japan Studio contient un jeu intéressant, alors attendez-le avec impatience. Je ne sais pas quand je pourrais faire une annonce."



"Je pense que l'information de The Last of Us Part II sera bientôt publiée. Jouez d'abord à 'Death Stranding', puis à 'The Last of Us Part II'.



Ghost of the Tsushima est aussi génial. Je suis submergé par les graphismes. Quand je joue avec, c'est si beau que mes mains s'arrêtent. Il y a beaucoup de scènes qui rendent les paysages japonais 1,2 fois plus beaux."

Yoshida:Désolé pour la trad approximative, passer du japonais, à l'anglais puis au Français c'est jamais très bon.A noter qu'ils parlent de plusieurs jeux en développement chez Japan Studio.