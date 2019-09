Que c'est lent et mou du cul franchement, je suis un gros fan de la série depuis toujours mais je vois absolument pas comment je peux défendre ce truc pour l'instant.Je me suis inscrit cependant a la béta fermé pour vous faire un retour en début de mois prochain mais a ce niveau c'était largement mieux de nous refaire sortir l'Operation Raccoon City ou les excellents Outbreak en HD.A voir donc...

Who likes this ?

posted the 09/12/2019 at 06:30 AM by marchand2sable