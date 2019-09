Voici l'article rumeur de l'année, a J-2 de l'annonce mondiale du jeu, je récapitule toutes les rumeurs sur le fameux projet résistance de Capcom.-Le projet Resistance serait un Reboot de Resident Evil Outbreak (le site officiel de RE:Outbreak affiche OK).-Nouveaux personnages, lieux et intrigue donc.-Le gameplay sera quasiment identique a Resident Evil 2 Remake (caméra a l'épaule).-Le RE Engine sera le moteur du jeu.-Le jeu proposera une campagne en coop a 4 contre des hordes de zombies avec des scènes.-Niveau armement, les armes blanches et de fortunes feront leurs grands retours comme vous pouvez le voir dans une des images ci-dessous (batte de Baseball).-Un mode 4 V 1 en ligne serait de la partie, le mode proposera 4 survivants contre un Mr.X (a la base ce mode devait être présent dans la version Remake de Resident Evil 2 de InvaderGames (DayMare 1998 ).-Le jeu se déroulera a Raccoon City et le bestiaire des créatures type-T sera au complet (araignées, corbeaux etc).-Des DLC seront a prévoir pour maintenir une communauté sur le jeu.-Pas de PVP au lancement hormis le mode 4V1 (possible en MaJ ou en DLC plus-tard)-La date de sortie sera pour le mois de janvier 2020 ou pour le printemps 2020 (juin maximum).A voir si tout cela est vrai, l'annonce mondiale est toujours prévue pour le lundi 9 septembre a 17H.