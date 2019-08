Comment nintendo peut il demander 59,99€ pour the legend of zelda link's awakening????



Sérieusement, c'est un remake. Le jeux je le connais par coeur en version game boy.



Honnêtement, j'étais prêt a aller jusqu'à 40€ grand max (c'est mon zelda préféré avec breat of the wild), mais 60€ hors de question. Je suis pas un roucool.



Plus sa va, plus nintendo n'a plus aucune cohérence sur le prix des jeux.



Je parle bien du prix eshop (le comble c'est que le jeux va se trouver très probablement a 45€ en boutiques en physique)



Bref, pour le coup j' attendrais. Tans pis pour eux.



Petit coup de gueule du soir.