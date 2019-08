Amélie a déjà essayé d'unir l'Amérique. Il y a quelque temps, elle est partie avec un convoi aux États-Unis pour tenter de réunifier le pays. Pendant le voyage, elle a été capturée par des terroristes - Homo Demens - menés par Higgs, le personnage de Troy Baker. Elle est gardée sur la côte ouest à Edge Knot City - peut-être qu'elle n'est pas conclue dans le monde réel, mais à l'intérieur. Le point suivant fait allusion à cela.



Sam et Amélie ne s'étaient pas vus depuis 10 ans, et pendant ce temps elle n'avait pas vieilli du tout. Sam la rencontre dans le Bureau ovale, mais plus tard il s'avère qu'Amélie est un hologramme, elle communique avec Sam depuis sa captivité. Dans le Bureau ovale se trouve également Die-Hardman, le personnage de Tommy Earl Jenkins. Il semble qu'il remplace Amélie pendant son absence.



Sam a deux tâches : non seulement la réunification de l'Amérique, mais aussi le salut d'Amélie. Sur le chemin d'Amélie, Sam donne aux gens un message qu'ils doivent s'unir. Il le fait en utilisant les terminaux montrés sur la bande-annonce de Gamescom d'hier, en les connectant au réseau chiral. Curieusement, à la fin de la vidéo, Sam refuse la mission - apparemment, c'est dû à un conflit de longue date avec Amélie, dont les raisons demeurent en coulisses.



Les menottes ne sont pas vraiment des menottes. Amélie dit qu'il s'agit avant tout d'un symbole de communication. Il semble qu'ils soient utilisés comme marque d'identification, c'est-à-dire que les personnages les portent volontairement.



L'objectif d'Homo Demens est aussi l'union des villes. Amélie dit qu'on ne peut pas appeler Higgs leur chef : Les Homo Demens sont plus enclins à se soumettre à l'idéologie qu'aux personnalités. Leurs méthodes sont différentes de celles de Bridges : United Cities of America veulent unir les gens sur une base volontaire, tandis que les Homo Demens essaient de le faire par la force.

