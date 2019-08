18 ans après quoi, le nombre de détails dans ce jeu ! Loin d'être mon MGS préféré, mais il faut dire que la claque est présente ! Même si le scénario a pu diviser à l'époque, il faut dire que de nos jours les propos du jeu sont plus que d'actualité, le jeu qui était tellement en avance sur son temps quoiPetit moment philosophique dans les deux vidéos suivantes, c'est en anglais mais c'est largement compréhensible, c'est très intéressant je recommande !

Who likes this ?

posted the 08/07/2019 at 08:55 PM by bigboss18