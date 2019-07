Alors voilà, aujourd'hui j'ai voulu acheter Fire Emblem Three Houses. J'ai fait plusieurs magasins et à chaque fois même constat : rupture de stock.

Ce n'est pas là première fois que ça m'arrive avec un produit Nintendo.

Certes, on peut préco, mais je n'étais pas sûr de l'acheter à la base (j'attendais les tests).

Selon vous est-ce prémédité de la part de Tendo?

Le jeu s'est il vendu autant en quelques jours?