Selon Kojima, Heartman a un cœur "unique", qui s'arrête toutes les 21 minutes. Il est relié à un AED et s'occupe de musique et de films qui peuvent être consommés dans cette fenêtre de 21 minutes. Quand il meurt, il passe trois minutes de l'autre côté, à la recherche de sa famille, avant d'être ressuscité. Heartman meurt 60 fois par jour.

posted the 07/22/2019 at 08:43 AM by jenicris