Bon ce n'est pas vraiment une nouvelle Incroyable et on sait déjà que Microsoft n'a pas fixé de plafonds même si ils ont dit ne pas racheter 7 Studios tous les ans. Mais Phil Spencer à récemment déclarer vouloir améliorer la division XBOX côté Asie et particulièrement au Japon. Il se pourrait donc que la prochaine acquisition se déroule du côté du Japon.C'est un post de SENIOR TOOLS SOFTWARE ENGINEER qui a été publié sur le site officiel de Microsoft.Ils parlent donc bien de +15 Studios ce qui signifie que d'autres acquisitions ont eu lieux ou vont avoir lieux peut-être qu'un ou plusieurs nouveaux Studios rejoindront les XGS cette année lors d'événements comme la Gamescom ou le XO 2019. Personnellement je pense que les XGS contiendront 20 Studios d'ici la sortie de Scarlett 2020 / 20 ça pourrait faire un bon slogant marketing 20 Studios en 2020.Reste donc a savoir qui pourront être les heureux élu on est pas à l'abris non plus d'un nouveau Studio monté de A-Z comme la nouvelle équipe de Playground ou The Initiative ou Age of Empires Studio également.