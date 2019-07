Grosse nouvelle aujourd'hui concernant pour Street Of Rage 4, Lizardcube le studio derrière le jeu annonce que Yuzo Koshiro le compositeurs légendaire de la trilogie Street Of Rage entre autres, sera de la partir pour Street Of Rage 4 en tant compositeur, mais pas que vu qu'il sera aussi accompagné d'autres compositeurs qui ne sont pas moins renommé dans le domaine de la musique dans le JV à le rejoindre, et qui sont donc:



-Motohiro Kawashima

-Yoko Shimomura

-Hideki Naganuma

-Keiji Yamagishi



Vidéo Making Of OST de Street Of Rage: