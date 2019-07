Jeux Vidéo

Gears 5, le dernier jeu de tir à la troisième personne de Microsoft qui proposera une violence extrême, va remplacer toutes les représentations du tabagisme dans le dernier jeu de la franchise par différentes variétés de saucisses.Cette nouvelle a été publiée dans une nouvelle déclaration du développeur The Coalition (via Variety), quand l'organisation à but non lucratif Truth Initiative a contacté Turner (une ligue de sport et une émission de télévision américaine, qui détiennent les droits de diffusion du jeu)"J’ai moi-même constaté les effets dévastateurs du tabagisme. Il a toujours été important pour moi de ne pas utiliser le tabagisme comme moyen de narration. C'est pourquoi nous avons délibérément choisi d'éviter de souligner ou de glorifier le tabagisme dans 'Gears 5' et de le remplacer par des saucisses" a déclaré Rod Fergusson à la tête du studio The Coalition.Il convient de noter que le jeu conservera toujours ses combats sanglants, ses coups de feu et sa violence, tout en conservant sa note "M" (pour un public de 17 ans ou plus ici aux États-Unis), pour "sang et gore, langage grossier, violence intense" et comportera aussi la mention "non vegan"Gears 5 sera dispo le 10 septembre sur Windows et Xbox One.Source : https://nichegamer.com/2019/07/12/gears-5-bans-all-instances-of-in-game-smoking/