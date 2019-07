Cliquez dessus

NSLite : 91.1mm x 208mm x 13.9mm / NSwitch : 102mm x 239mm x 13.9mm.



NSLite : Environ 275g /

NSwitch : Environ 297g (avec joys-con : 398g).



NSLite : Écran Tactile capacitif - LCD 5.5 pouces - résolution 720p /

NSwitch : Écran Tactile capacitif - LCD 6.2 pouces - résolution 720p.



NSLite : Processeur NVIDIA Tegra personnalisé /

NSwitch : Idem (?)



NSLite : Fonctionne dans les conditions suivantes : Température : 5 - 35°C / humidité : 20 - 80 % /

NSwitch : Idem.



NSLite : Batterie lithium ion (intégrée) avec une capacité de 3570mAh /

NSwitch : Batterie lithium ion / capacité 4310mAh.



[s]NSLite : L'autonomie de la batterie peut être de plus de six heures, mais elle dépendra du logiciel utilisé et des conditions d'utilisation.

Il est par exemple possible de jouer environ quatre heures à The Legend of Zelda: Breath of the Wild avec une seule charge.



/



NSwitch : L'autonomie de la batterie peut être de plus de six heures, mais elle dépendra du logiciel utilisé et des conditions d'utilisation.

Il est par exemple possible de jouer environ trois heures à The Legend of Zelda: Breath of the Wild avec une seule charge.

La nouvelle vient de tomber, la Nintendo Switch " mini " a été annoncée, mais... mais concrètement on n'est pas plus avancé... Si l'on ne regarde que la vidéo sensée nous faire frémir de plaisir quand à sa prochaine venue dans nos centre commerciaux et magasins de proximités.L'on me dit à l'oreillette que pour en apprendre d'avantage, nous devons nous rendre sur le site de... de Nintendo pardi !!!Si vous faites défiler la page, vous arriverez à la partie "", et en dessous l'image, un onglet "" sur lequel vous allez cliquer et voir à quel point tout y est tellement... lite