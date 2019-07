Décidément, c'est un véritable festival de bug et de glitch sur ce jeu depuis son lancement et malgré la nouvelle MaJ 1.05, c'est toujours le bordel, enfin du moins sur PS4.On commence par le plus important, vos sauvegardes sont toujours menacées (malgré la MaJ 1.05), en effet, des pauvres joueurs ont perdu leurs sauvegardes durant un chargement qui a freeze durant la récente Cup Nitro, et qui dit freeze durant une auto sauvegarde, dit sauvegarde corrompu, inutile de vous dire de faire une copie de vos sauvegardes le plus vite possible donc...Ce n'est pas tout, le circuit Thunder a été retiré du mode en ligne pour une durée indéterminée ou du moins vous aurez une chance sur 100 de voter cette map, et oui des petits malins ont trouvé un système ingénieux pour finir la course en moins d'une minute et 30 secondes en abusant d'un bug pour passer tout le circuit comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous (ce cheat est tellement puissant que Nitro Oxide a deux tours de retards en mode chrono rien que ça) :Enfin, le bug des fusions de personnages est toujours d'actualité même s'il est devenu beaucoup plus rare, ne vous étonnez donc pas de voir une coco en mode Leather Face ou un Diablo Dingodile durant une course, voici une vidéo du bug concerné si vous l'aviez raté dans mon précédent article :Vivement une nouvelle maj pour dégager tout ça...