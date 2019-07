Dragon Ball

Age 732:

Broly est banni sur Vampa et y vit seul un bon moment.



Age 737:

Broli, Paragus & Beets fuient la destruction de la planète Vegeta et finissent sur la planète Shamo.



Age 774:

L'événement de la fausse planète Vegeta arrive comme dans le film, Goku bat Broli, Beets est tué, Paragus survit et s'écrase sur Vampa où il rencontre son deuxième fils Broly. Broli survit aussi, mais trop blessé, atterrit brutalement au pôle nord. Les glaces le recouvre.



Age 774:

Avant le 25e tournoi mondial des arts martiaux, Goten et Trunks, aidés par Videl & Gohan, tentent de rassembler le Dragon Ball pour soigner quelqu'un (Pourquoi ne pas le familier Dragon de Gohan) ou pour une autre quête. Lors de leur quête l'événement du Village Natade arrive comme dans le second film. Notre guerrier Broli est alors réveillé par tout le raffut qui ce passe dans le Village Natade, Broli débute alors son combat contre Gohan. Ce dernier bat Broli avec l'aide de Goten, Trunks et voir Kuririn. Après je laisse à l'imagination de chacun si Broli est mort ou non.



Age 780:

L'événement du film Dragon Ball Super Broly arrive, Broly survis avec Lemo et Cheelai. Paragus est tué par Freezer. Ce dernier battu s'échappe.





Shallot et Giblet

Comme nous le savons tous maintenant, il y a deuxdans la franchise, l'original plutôt bling bling gangsta avec ses bijoux qui est non canon et l'autre canon qui consiste davantage à porter un pagne de peaux de bêtes, étant un peu plus Tarzan dans son approche. Ce que je veux savoir, c'est comment nous pourrions concilier les deux personnages dans la même continuité dans le cadre de scénario pouvant être utilisé dans des deux jeux vidéos ? Ou alors des spin off ? Et comment pourrions nous concevoir la relation entre ces deux personnages ?.Amusons nous donc à jouer/imaginer avec ce postulat de départ.Ma vision de la chose serait comme suivant avec d'abord unles deux Broly seraient jumeaux leur nom aurait été Broli (avec un i) et Broly (avec un y) sorte d'hommage à nos deux détectives (Dupond & Dupont) de Tintin. Broli est l'original de la période Z et Broly ici c'est celui de Super.Je sais cependant qu'au Japon cette retranscription ne ce ferait pas comme pour les Dupond et Dupont d'ailleurs.Alternativement sinon, j'ai pour l'Age 767 une autre idée impliquantqui pourrait être possible. Comme vous pouvez voir ci-dessous impliquant d'autres éléments Dragonballesque histoire de ce faire plaisir.Partont du postulat que Broli ne soit pas mort en Age 774 comme le stipule le second film, mais qu'il fuit, on peut imaginer alors qu'après l'Age 780 il retrouve son frère sur Vampa et dès lors leur antagonisme s'affiche. Avec Broly qui essaiera de protégé Cheelai et Lemo de Broli qui voudra ce débarrasser d'eux pensant qu'ils sont une faiblesse pour son frangin.L'idée de faire nos deux Broly des frères jumeaux me vient surtout deou nous avons ici notre première pair officiel de jumeaux Saiyan, avecétant deux frères jumeaux s'affrontant l'un contre l'autre (voir photo ci-dessous).On pourrait prendre inspiration d'exemple comme Saga et Kanon ou Dante et Vergil pour agrémenter leur conflit et leurs idéologies.Donc il ne serait pas déconnant de créer une sorte d'antagonisme entre les deux personnages l'un prônant la violence et le mal l'autre étant pour le bien et la paix.Vu que vous savez maintenant comment fonctionne ce sujet, je voudrais connaître votre opinion sur ma vision et lire la vôtre bien sûr. Quel serait vos histoires spéciales faite pour ces deux personnages.