Previews

https://niindo64.com/2019/06/25/apercu-e3-2019-links-awakening-photos-stand-e3/



Mon article originel













de l'opus sorti il y asurvoici mesde cette nouvelle version desur, prévu pour (mon) leEt je vaisd’emblée avec l'qui fait le plus parler de lui, les. Quand le jeu futpour la toute première fois audu mois de, je n'avaislede cette version., et faisant trèsou. Mais après y avoir, j'ai un peu. Çaque je ne l'aurais imaginé et je trouveMême si je n'auraisun style pluscomme dans la vidéo d'intro du jeu, ou même enà la. Histoire de changer de ladesur, etpour les épisodes sortis surque sontet. Et cela se ressent même dans la. Qui en plus d'être, colle parfaitement à l'du titre.Passantcet aspect, force est de constater qu'un certaina été apporté auxetde. En particulier lesdequi(meubles, tableaux, plantes, etc). Avec quelques, de, etplaisantes à voir. Le tout a étéexactement, et on se surprend à(et surtout en haute définition) descomme le, la, et lapour ne citer que ça. Il en va de même pour lesetqui ont été. Laen tout cas.J'ai même tenté dedu fameuxcomme dans, mais...Peut-être queet que ça sera possible dans leIl n'étaitnon plus de tester la principalede cet opus qu'est. Et même si je n'ai paspour ce genre de fonctionnalité, j'ai hâte deEn termes de, j'ai ressenti unassez similaire à l'opussur. Ce qui n'est guère étonnant quand on sait que cette version étaitse manie de manièreet danscette fois-ci. L'a été revue puisque contrairement à lalimitée par les boutonset, ici on peut d'emblée, comme l'et lepar exemple. Pareil pour ladu jeu qui permet deet de. Chose qui sera bienpour certaines, notamment celle dupour ceux qui savent.Voilà pour made cette session d'une. Je vous laisse maintenant avec mesque j'ai prises de laà l'. Où de jolisservaient deet avec quelquesde la série (et d'ailleurs) qui trainaient dans les parages.