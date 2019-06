Bonsoir!Voilà j'ai ma Switch depuis avril 2017 et je viens seulement de me rendre compte qu'elle est bien plié!J'ai toujours été très soigneux avec ma console et je l'ai jamais fait tomber.Du coup je me demande si c'est normal?J'avais déjà eu des doutes quand la protection sur l'écran paraissait plus relever d'une côté de la console plus que de l'autre...Et plus de garantie donc pas de SAV...