Nomura a dit que le système de materia de FFVII Remake est fondamentalement le même que celui de l'original, et que depuis que le système de combat a été remanié, il y en aura de nouvelles (Materias) pour l'égaler et certaines matérias disparaîtront. C'est à une question que Famitsu a ajoutée à l'entrevue en ligne.

Who likes this ?

posted the 06/22/2019 at 11:44 AM by jenicris