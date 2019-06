Décrié à sa sortie,Gran Turismo Sport semble avoir bien amorcé la fin de la décrue des ventes de la série des GranTurismo.En effet, c'est 8millions de copies qui se sont écoulées depuis sa sortie contre plus de 5M pour GT6 sur PS3. Belle perf pour un genre en perte de vitesse, ce qui fait d'ailleurs de lui si je ne me trompe pas, le jeu de course de simulation le plus vendu de la gen ?Les chiffres:Ça a été appuyé par Shuhei Yoshida de par un "Thanks you!" à la suite d'un tweet pour les féliciter.Entre lui et Days Gone, on notera que quand un jeu plaît, qu'importe les critiques il peut réussir.