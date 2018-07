Gran Turismo Sport : 5 millions de joueurs Gran Turismo Sport : 5 millions de joueurs

Cela devient une mode pour esquiver les indications de ventes : Sony préfère parler de l'audience de Gran Turismo Sport et affirme ainsi que près de 5,5 millions de joueurs se sont essayés à la dernière simulation de Yamauchi qui s'en sort clairement bien après quelques problèmes de contenu au lancement, bien rattrapé depuis via un suivi fait de nombreuses MAJ gratuites (dont le mode carrière).



A ce propos, une nouvelle MAJ arrivera à la fin du mois, avec la personnalisation des combinaisons, un nouveau circuit (Provence) et probablement bien d'autres choses.



Donc coté ventes, c'est le flou pour le moment mais on devrait tourner autour des 3 millions à en croire les estimations faites en mai dernier. La série dans sa totalement dépasse elle les 80 millions de ventes.