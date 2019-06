The Last Of Us fête son 6éme anniversaire. Il n'a presque pas vieilli.



Ce fut le chant du cygne de la PS3.

La PS4 est arrivée sur le marché 5 mois après la sortie de The Last Of Us.



C'est l'un des jeux les plus récompensés et les mieux notés de l'histoire.



Il a passé la barre du million d'exemplaires en Asie récemment. Et l'an dernier Sony a annoncé que le jeu c'était écoulé à plus de 17 millions d'unités.



The Last Of Us Part II n'a actuellement pas de date de sortie officielle mais suite à une bourde de Ashley Johnson (actrice derrière le personnage d'Ellie) et une confirmation par un des insiders les plus fiables de Resetera, le jeu devrait sortir en février 2020 .