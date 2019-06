Kotaku :

Salut à tous,Voici quelques avis et infos pour le premier épisode du prochain jeu phare de Square Enix.Graphiquement c'est incroyable, pour beaucoup il s'agit du plus beau jeu du salon. Les lumières de Midgar sont éclatantes, les effets de particules et les FX des combats font penser à de la CGI et les personnages sont époustouflants de beauté.Le système de combat est très fun à jouer, y a tellement de façon de combattre (magies, techniques, épées, limites, switch de personnages...) que chaque combat semble différent du précédent.Contrairement à FFXV, les combats sont bien plus souples dans leurs animations et les enchaînements. Y a pas les problèmes de collisions bizarres de FFXV et la rigidité du jeu de Tabata. Ici, tout semble naturel et très dynamique.On peut courir, grimper et descendre à des échelles, parler à des PNJ et ouvrir des coffres.Les monstres peuvent parfois attraper les personnages. Quand ça arrive, il faut vite tabasser le monstre pour le libérer, sinon énormément de dégats sont faits au perso piégé.Tout le layout de la map depuis la sortie du train jusqu'au réacteur est identique à l'original, mais en 3D et à échelle 1:1.Comme tout le jeu se passe à Midgar, les personnages de Jessie, Biggs et Wedge, anecdotique dans le jeu de base sont très approfondis ici. Jessie drague ouvertement Cloud. Il y a beaucoup de dialogues très drôles, que ce soit pendant les combats ou dans les cinématiques.Les personnages se retrouveront souvent au bar de Tifa qu'on voit dans le trailer, pour sortir ou pour partir en mission. Le groupe AVALANCHE est vraiment mis à l'honneur, tout comme Barrett et Marlène.A une question de Kotaku, un représentant de Square Enix a insisté sur l'ambiance du jeu très Cyberpunk, avec des traits très Jazz, notamment la nuit à Midgar et dans le bar.A un moment dans le réacteur, l'équipe décide de faire une pause et on peut parler à chaque personnage un peu dans son coin. L'ambiance est très tendue. Le voice acting ajoute une touche incroyable de réel.Encore une fois, voir le jeu comme épisodique est une erreur selon Square Enix. Chaque épisode est un jeu entier, avec son intro, une intrigue et un climax.