Jeux Vidéos

Stadia

Age of Empire IV

Roller Champion

Watch Dogs Legion

Beyond Good & Evil 3

Splinter Cell

Panzer Dragoon

Switch

Astral Chain

Daemon X Machina

Doom Eternal

Microsoft

Ubisoft

Nintendo et Square Enix

Bon clairement l'absence dedurant cette grande messe c'est fait sentir, le manque d'annonce de leur part était quand même flagrant, cela dit compréhensif sachant que maintenant leur objectif c'est la prochaine génération et les jeux de ce futur cru.Avec cette absence qu'ai-je pensé des autres constructeur et éditeur de jeu vidéo ? Qu'ai-je retenu ?Déjà les nouvelles annonce surparsont pour ma part à ne pas mettre à la poubelle, Stadia ici joue sur un nouveau Terrain qui devrait attirer un grand nombre, je pense surtout à tout les joueurs un peu casual qui veulent pouvoir accès à des jeux rapidement et partout du même acabits que les joueurs Android ou iOS. Autre point non négligeable le prix pouvant attirer les petites bourses et les gens sans peu de moyen.Passons àqui ont eu une conférence pas folle, un gros point noir et je dis ça car je le lis partout ne pas avoir montré de gameplay surpour ma part fut une erreur. Je regrette l'absence d'également bref pour ma part en demi teinte. Bien que l'annonce de leur futur console, la présence deet de Cyberpunk 2077 m'en a collée une bien dur dans le pantalonhonnêtement les gars vous avez fumé quoi ? A partetqui étaient les seules choses de votre conf le reste était à chier pas de? On sait que vous avez unen stock ! Votre conférence était celle du malaise enfin un peu quoiAllez je donne un bonus pour le chien qui était mignon.Ensuite, je vais dire qu'une choseHot damn ça m'en a collée une deuxième dure dans le pantalon je dis OUI ! Après je dis enfin également Final Fantasy VIII va ressembler à quelque chose, car j'avoue toujours trouvé que ce jeu au niveau des texture c'était plus Final Bouillis de Pixel VIII. Le reste de leur conférence était convenu mais pas inintéressant.Je finis surok levez la main si vous vous attendiez à voir ce jeu arriver de plus exclusif surm'en a redonnée une troisième dure dans le falzar OH MY ! Je ne parle même deenfin les deux DLC de Super Smash Bros Ultimate avec le male alpha(aussi nommé clone Goku avec épée) et ses boys suivis demon fait zizirreste deux annonce et je théorise un vilain de F-Zero en tant que prochain DLC. Pour Zelda par contre déjà quene m'en touche aucune l'annonce d'une suite à ce jeu j'avoue que OSEF.Bon je n'ai pas citécar j'avoue que je ne m’intéresse pas trop à leur soft, mise à parqui me botte pas mal le reste bof bof héhé.En conclusion je dirais queà manqué des occasions,à fait un peu n'importe quoi seulont su tirer leurs épingles du jeu de ce grand show avec en plus du gameplay.Le grand gagnant restant au finalles joueurs car de grands jeux arrive pour nous divertir et c'est ça l'important.