- un chasseur avec un arc long - un guerrier avec un grand bouclier et un bâton géant - un sorcier qui lance des sorts (logique)

La conférence E3 2019 de Microsoft approche et je me suis dit qu'il serait intéressant de faire un retour sur ce que pourrait proposer FromSoftware cette année, si présent ils sont.C'est fort probable étant donné qu'il y a deux équipes.

posted the 06/07/2019 at 07:57 PM by ellie