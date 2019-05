Une rumeur qui fou les frissons :The Last of Us Part II pourrait lui aussi avoir son nouveau trailer cette semaine.Avec le reveal de la date, pour une sortie cet automne !EDIT 14H12 : Une deuxième source espagnol parle de cette possibilité, un site n'ayant pas pour habitude de relayer les rumeurs :https://legiondejugadores.com/2019/05/exclusiva-esta-semana-tendremos-novedades-de-the-last-of-us-2/EDIT 14H25 : Voilà que Jason Schreier de Kotaku, plutôt bien informé de coutume, like le tweet de Nibel l'air de rien