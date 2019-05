Les améliorations des performances ont tendance à attirer l'attention, mais les temps de chargement plus courts offerts par le disque SSD à bande passante élevée et l'utilisation efficace de la mémoire contribueront de manière significative à réduire le temps d'attente des utilisateurs.



Il pense également que cela créera un environnement dans lequel il sera plus facile de montrer les prouesses technologiques de Capcom. Par exemple, il aimerait essayer de pousser les fonctionnalités de réalité virtuelle implémentées dans Resident Evil 7 un peu plus loin. Il s'attend à ce que le nouveau matériel permette des expériences plus réalistes.

La deuxième partie de l'interview est entièrement consacrée à Harada-san, qui mentionne qu'il est aussi un joueur hardcore sur PC. Lorsqu'il a été mentionné que la bande passante serait plus grande que celle d'un PC, il avait deviné que la nouvelle console disposerait d'un disque SSD personnalisé, rapide et économique.



La diffusion en continu depuis un disque SSD peut parfois même dépasser les performances de traitement du matériel, mais comme il est important de disposer d'un middleware capable de compresser et de déployer les données plus efficacement, il a hâte de voir comment cela est pris en charge.



S'agissant du GPU, bien que beaucoup de gens aient hâte que le Ray Tracing soit utilisé en temps réel pendant le jeu, du point de vue d'un développeur de jeux, Harada-san souhaite également mettre l'accent sur l'efficacité du développement.





Par exemple, il est possible de gagner du temps lors de la création de données d'arrière-plan et d'autres données en utilisant le ray-tracing sur le kit de développement.

EDIT:Famitsu a également interrogé plus de 1400 lecteurs sur la Playstation de prochaine génération:64,7% ont dit qu'ils achèteraient la console, 32,2% dit qu'ils ne sont pas sûrs, le reste a dit non.Ils ont également été interrogés sur leurs attentes "élevées" en ce qui concerne la prochaine génération et ont obtenu les résultats suivants:1. Compatibilité descendante2. Graphismes3. Vitesse de chargement4. Prix5. Variété de jeu6. Son7. Services en ligne8. VR9. Streaming10. AutresEnfin, les lecteurs ont été interrogés sur la méthode d'achat qu'ils préfèrent, 72% d'entre eux ayant déclaré en physique.