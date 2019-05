Bon ça y est, j'ai enfin terminé Days Gone et je dois dire que je ne m'attendais pas à l'apprécier autant, mais vraiment, tellement que je n'ai aucun mal à dire qu'il s'agit tout bonnement de mon jeu de cette mi année 2019 avec RE2R, une prime pour Days Gone car nouveau.Je vais énumérer les raisons pour lesquelles ce jeu m'a marqué et pourquoi je veux une suite !Pour commencer, Days Gone a cette faculté de susciter une fois la console éteinte cette envie d'y retourner constamment, et ça du début à la fin, chose assez rare pour être souligné. Même des jeux que j'ai beaucoup aimé, Horizon Zero Dawn par exemple, pour rester dans le thème (jeux Sony), ne m'a pas forcément donné envie de me précipiter sur ma console pour y rejouer une fois mes sessions terminées.Grâce notamment au gros kiff que j'ai pris à piloter cette moto badass, la customiser, l'améliorer tout au long de l'aventure, veiller à la jauge d'essence pour pas tomber en rade en plein milieux de nulle part et de nuit, ce qui maintient un léger stress rien qu'à cette idée. C'est vraiment une belle carotte, la carotte du jeu.Le plus gros point fort du jeu se trouve clairement dans l'ambiance général qui s'en dégage et colle parfaitement au thème, que ce soit de par sa bande son, le son design qui a reçu une attention toute particulière, visuellement parlant et surtout point de vu météo...mais j'ai jamais vu une météo aussi riche dans un Open world, j'ai l'impression de n'avoir jamais (bon quand même pas mais c'est pour dire...) le même temps à chaque nouvelle journée qui se lève, c'est fou. Le tout dans un open world gigantesque, quand je repense à l'effectif derrière c'est plutôt bluffant.Scénaristiquement parlant c'est aussi une très belle surprise, il raconte son histoire de façon plutôt singulière en optant pour une trame scenaristique décousue, un peu comme une série. Plus on avance plus le jeu s'améliore clairement et à tous les niveaux, notamment côté plaisir pris manette en main car tout augmente, équipement, capacités de Deacon etc..Et donc le plaisir point de vu gameplay, les hordes qui suscite un réel challenge et moment de tension, qu'est-ce que ça défoule et que c'est satisfaisant de venir à bout de l'une d'entres-elles !Sans parler du bestiaire qui est très large, entre les différentes milices, animaux sauvages, animaux infectés, des tas de variantes de "freakers" le danger se ressent et est constant, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai autant aimé ce jeu.Pour finir, Days Gone est clairement une nouvelle licence pleine d'avenir et très généreuse au niveau de son contenu, tout comme HZD, il y a matière à faire une suite plus abouti. Pour un premier essai c'est assez remarquable et encourageant, je ne peux que saluer et dire bravo aux équipes de Bend Studio.On va commencer par les points négatifs comme ça on en parle plus, teaser, il y en a pas mal.Le reproche que je pourrais faire à Days Gone c'est de traîner un peu en longueur, bien que personnellement je me suis occupé que de la trame principale et j'ai moins ressentis cela.Des plans caméra tout comme une mise en scène, par exemple, lors des "missions" de sauvetage ultra statiques, dépassés, cela ressemble à ce qu'on peut voir dans SOD2 pour vous donner une idée, ça colle pas avec le reste, ça a été fait pour remplir j'ai l'impression.Les écrans noirs trop présent et casse le rythme, l'immersion, daté aussi.Framerate qui tousse (dans une certaine zone surtout)Les PNJ bof bof + dédoublement bien visible, casse l'immersion.IA humaine souvent débile et ces satanés sniper imparables !Bref, voilà je tenais à faire un petit retour sur mon expérience, longue expérience même, sur ce jeu et dire à quel point je l'ai aimé, Days Gone 2 je suis prêt !