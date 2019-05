Une récente mise à jour sur Twitter du codirecteur du jeu, Anthony Newman, suggère qu'un lancement en 2019 n'est pas encore garanti. Dans un tweet annonçant que Naughty Dog recrute un grand nombre d'animateurs, de concepteurs de jeux et de programmeurs pour rejoindre l'équipe de The Last of Us 2, Newman a déclaré que le studio cherche maintenant à "clôturer" le travail sur le jeu, ce qui suggère qu'il est dans ses dernières étapes de développement.

