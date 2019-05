Salut les chiots !Bon si vous avec suivi les rumeurs/leaks et autres autour de smash ultimate, cette news ne va pas vous surprendre ni même rien vous apprendre de vraiment nouveau. Mais voilà, Vergeben, la source la plus fiable en ce qui concerne smash bros a enfin confirmé la présence d'Erdrick en tant que futur DLC.Sinon, on peut voir que la com autour d'Erdrick est en marche au japon avec notamment une tournée concert de Dragon Quest mettant à l'honneur Erdrick sur ses affiches promo :Sur un flyer officiel de ce concert on voit un type déguisé en Erdrick et y'a marqué "Brave" dans sa description (qui est le nom de code d'un perso pas encore sortit dans smash). J'ai vu l'image jsp où si qqun l'a svp ^^On a aussi ce récent numéro du Shonen Jump où Luffy est grimé en... Erdrick :Sinon perso je sens qu'à l'E3 ils vont balancer Erdrick + Banjo (là je spécule pour Banjo hein)À la base j'étais dans le camp de ceux qui disaient "Banjo jamais il sera dans smash" mais bon mtn que grosoft et big-n se rapprochent et que la firme de Redmond lâche ses propres exclus sur Switch, y'a plus de raison que nintendo se prive du bisounours et de son pigeon orange. Même si perso je préférerais Steve/Alex pour un perso MS. Je sais pas ce que les gens ont avec Banjo mais bon force est de constater qu'il est toujours populaire (surtout dans la communauté Smash Bros).Bon voilà c'est tout pour ajourd'hui, vous pouvez rentrer à la niche. À plus !