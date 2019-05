Information

le 19 juillet 2019

"Vidéo exclusive de Game Informer"



Avant la parution de leur prochain numéro qui traitera un gros dossier sur, Game Informer.com continue la promotion de la prochaine exclusivité Switch à venir. La vidéo présente des bris de l’histoire et des défis proposés, appelés épreuves de l’infini.J'en profite pour vous remettre le lien du jeu à 49,99€ au lieu de 60€.Ceux qui hésitaient sur la dernière news, devraient avoir moins d'hésitations; après nous n'avons pas d'informations sur la durée de vie; un point important dans un jeu, du moins après la qualité. de plus, on sait que le jeu aura un roster minimal de(Spider-Man, Wolverine, Deadpool, Captain Marvel, Hulk, Wasp, Storm, Black Panther, Hawkeye, Rocket Raccoon, Star-Lord, Spider-Gwen, Captain America, Thor...)Alors,La terre, c'est tellement surfait.