Le jeu tournait en 1120x585p sur Xbox 360 mais la version Xbox One X tourne en 3360x1755p soit 9x la version original. Ninja Gaiden 2 développe le style simple et épuré pour lequel Team Ninja s'était fait connaître. En conséquence, à 1755p, le jeu est maintenant un spectacle à voir. Le filtrage de texture est massivement amélioré, l'aliasing est presque effacé et les modèles de caractères sont super propres. Bien qu'il ne soit pas à la pointe, je pense que le style visuel fonctionne assez bien que cela pourrait exister comme un titre Xbox One natif. Bien sûr, les utilisateurs de la Xbox One standard et le modèle S ne reçoivent pas ces raffinements supplémentaires, mais il ya encore une bonne boost de la performance et l'élimination complète de l'arrachage d'écran.



Mais, comme on pouvait s'y attendre, le coût est peut-être lié à la performance. La bataille dans les escaliers du chapitre 10 est particulièrement bien connue pour cela ,tout en faisant votre chemin vers le sommet, le jeu inonde l'écran avec des ennemis en grand nombre. C'est une bataille exemplaire que le matériel d'origine n'a pas pu gérer mais Xbox One X réussit tout cela sans faille. La performance est maintenant verrouillée à 60 images par seconde dans toute cette scène et quel que soit le nombre d'ennemis qui apparaissent dans le jeu, la Xbox One X ne semble jamais avoir de difficultés.