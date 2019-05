Le 16 avril dernier, la Toile était en ébullition ! Et pour cause, Mark Cerny de chez Sony Interactive Entertainment a livré quelques informations croustillantes concernant la PlayStation 5. Forcément, les joueurs sont excités et veulent en savoir plus. En attendant que Mister S. exhibe la belle dans tous les sens, nous nous tournons vers le numéro 162 du PlayStation Magazine qui livre quelques miettes se penchant sur les temps de chargement, pour émoustiller nos papillesDe ce que nous savons déjà, les jeux PS4 chargent plus vite, c'est le cas par exemple de Spider-Man qui passe de 15 secondes à 0,8 seconde. Mais qu'en est-il des productions conçues pour la PS5 ? Ces fameux loadings dureront-ils des lustres ? Un représentant de la branche s'est exprimé sur le sujet et vend du rêve en quelques mots (relayés par nos confrères de chez GamingBolt) :"Un SSD ultra-rapide est la clé de notre prochaine génération. Notre vision est de faire des temps de chargement une chose du passé, permettant aux créateurs de concevoir de nouvelles et uniques expériences de gameplay."L'objectif du géant nippon est donc de ne plus faire attendre les joueurs devant un écran noir pendant de longues secondes/minutes. Sur le papier c'est alléchant, reste à voir la réalité...Qui se rappel d'avoir attendu des minutes devant l'écran de Bloodborne à chaque mort a la sortie du jeu ?