Cinema

Hier Disney présenter ses plans pour la franchise Star Wars et Avatar, aujourd'hui un autre poids lourd du studio entre en scène, Marvel.La phase 3 du Marvel Cinematic Universe s'achèvera cet été avec Spider-Man: Far From Hom, Disney annonce déjà les dates de sortie pour la phase 4. Au programme : pas moins de 8 nouveaux longs métrages entre 2020 et 2022 !Fans de Marvel, sortez vos agendas ! Comme il fallait s'y attendre, alors qu'Avengers: Endgame bat actuellement tous les records dans les salles internationales et que Spider-Man: Far From Home clôturera la phase 3 du MCU en juillet, la phase 4 est déjà en préparation.De manière plus détaillée, Marvel nous donne donc à nouveau rendez-vous dans les salles...le 1er mai et le 6 novembrele 12 février, le 7 mai et le 5 novembrele 18 février, le 6 mai et le 29 juilletQuant à la nature de ces nouveaux projets, il faudra encore patienter un peu pour la découvrir en détails, même si tout porte à croire que dans le lot seront présents le film centré sur Black Widow, la troisième aventure des Gardiens de la Galaxie, The Eternals (qui devrait réunir Angelina Jolie et Richard Madden de Game of Thrones) ou encore Shang-Chi (centré sur un maître du kung-fu). Sont également attendus Black Panther 2 et Doctor Strange 2.En attendant d'en savoir plus, (re)découvrez la bande-annonce de Spider-Man: Far From Home, attendu pour le 3 juillet prochain...P.S : Il s'agit bien évidemment des dates américaine