13 juin 2019

, on apprenait que les droits du dernier film d'animationavait été acquis; mais nous ne savions pas si on aurait droit à une sortie cinéma ou simplement Direct to vidéo.Aujourd'hui, on sait que le film aura une exploitation cinéma; et ça c'est cool, la date de sortie est prévu pour leJe suis heureux de voir cette sortie dans les cinémas français, vu que j'adore le travail de Hojo, mais aussi toutes les versions de l'oeuvre. ( VF et VO ainsi que l'édition Panini Comics )Et pour ceux qui comme moi ont aimés le film de, sachez que le réalisateur dedoublera un personnage du film. Mais aussi, 20 jours après la sortie cinéma de City Hunter: Shinjuku private eyes verra la sortie DVD et BR deAu cas où, je vous mets le lien de précommande:Et vous,