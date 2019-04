Spoil. Et probablement re spoil dans les commentaires.



Salut à tous, mon premier post hors JV porte sur GOT.

En quelques mots : que font les scénaristes à cette série?!!!! Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de cet épisode et ce début de saison. Moi c'est la déception totale. C'est juste dingue la chute de qualité entre les premières saisons et "ça" aujourd'hui.



Rien ne va dans l'épisode. Entre les choix artistiques et les facilités scénaristiques, je comprends pas comment un tel épisode a pu avoir le feu vert considérant le budget énorme. (me fais un peu penser à RDR2 et son gameplay archaïque).