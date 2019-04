Soyez en sur les amis, le jeu fera débat et c'est exactement ce qu'il a fait durant le Live qui était multi-diffusé sur différentes plateformes.Qualités, défauts, libre à vous de vous faire votre propre avis sur ce que vous voyez jusqu'au test prévu ce 25 Avril à 14h01.Le seul gros défaut là c'est ma PS4 Pro qui est de la première série et donc qui fait du boucan, désolé si cela s'entend au micro

Who likes this ?

posted the 04/22/2019 at 05:42 PM by tuni