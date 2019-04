Le vertige, il n’a pas d’autres mots. Avec ses huit années de développement et son réalisme exacerbé, Red Dead Redemption II est LE symbole vidéoludique de la démesure. Même si les chiffres sont totalement officieux, on parle d’un budget qui dépasserait les 800 millions de dollars (et qui pourrait atteindre le milliard selon certaines sphères d’analystes).



Étalée de 2010 à 2018, la création du hit de Rockstar a nécessité 3 000 personnes, 2 200 jours de tournage, 1 200 acteurs, 700 doubleurs, un scénario de plus de 2 000 pages, 80 pages de script pour chaque PNJ, 300 000 animations, 192 thèmes musicaux et une moyenne de 45 heures de travail par semaine lors du polissage du jeu en 2018. Red Dead Redemption 2, par sa réalisation hors-normes, a fait couler des hectolitres d’encre et a déchaîné les passions.



Et à moins d’une surprise (Halo Infinite ?), il risque de truster cette première place du classement des jeux les plus chers de l’histoire pendant très longtemps. À l’image de la claque qu’il a collé à beaucoup de monde, ce chiffre est juste démentiel.