1995 à 2002: Le fanart

2002 à 2006: Transition et premier contact avec Declic images.

2006 à aujourd'hui: La profession de rêve.

2019, Albator et Jérôme Alquié ne font qu'un.

Capitaine Albator

Mémoires de l'Arcadia.

Pour certains qui lisent des Bandes dessinées ou qui font certaines conventions connaissent assurément cet ancien ingénieur en aéronautique de chez Eurocopter qui est avant tout un fan des animés des années 70/80.C'est en 2007 qu'il décide de passer d'ingénieur à illustrateur professionnel; fini la double vie d'ingénieur et d'illustrateur.Né le 12 avril 1975 à Marseille,en plus d'être humainement exceptionnel, est surtout dessinateur, illustrateur, coloriste, ainsi qu'un ami en or malgré que ça ne fasse pas tant d'année qu'on se connait. Après il a bien d'autres talents.Avant de venir au but de mon titre et le rapport avec Albator, je vais vous nommer quelques travaux auquel il a participé de- Dessine une sorte de suite à Saint Seiya Hades, mais bute sur l'histoire.- Voyant son travail, son ami Arnaud Dollen lui propose son aide afin de faire un artbook. D'autres suivront sur Goldorak, Ulysse 31, etc, et c'est là que son travail repéré et commence à être invité dans divers salons, en commençant par le Cartoonist de 1998, bien d'autres suivront comme le FACTS en Belgique ou bien en Espagne.- Toujours très attaché à Saint Seiya Hadès, il décide de faire un court métrage avec des amis fan de la saga; la conception durera 9 mois et accouchera de deux clips que Jérôme diffusera pour la première au Cartoonist 2001 de Toulon puis à l'édition Parisienne du salon en novembre 2001. Il remettra son travail aux mains de, invité d'honneur de la convention.- 2002 est le début de la reconnaissance quand Déclic Images le contacte pour lancer ses collections DVD sous licence et se distinguer de la concurrence avec des coffrets au visuel inédit.- Mais aussi dessins préparatoires pour des figurines Captain flam et Albator.- Livrets pour enfants destinés au kiosque sur Booba, les entrechats, les maitres de l'univers, Mask, Cosmocats etc.- Dès 2006, il entame sa transition professionnelle pour vivre de sa passion.- 2006, l'animation le titille encore plus et travaille sur une série qui est encore en suspend:- 2010, les début avecavec la BDoù il oeuvre en tant que dessinateur et coloriste.- 2017, édition dequi est un recueil d'illustrations personnelles et des divers travaux sur les animés ou dessins en convention.- 2019 Tome 5 de la BD Les Mythics, dessinateurs et coloristesAprès une longue, très longue news, nous voilà enfin au point culminant de mon titre.Je peux vous annoncer sans problème queva sortir une Bande dessinée Albator avec l'éditeuret sous l'approbation dequi a validé chaque dessin et chaque mot sur cette nouvelle tranche de l'histoire deLe nom de cette nouvelle série est :sera une série de 3 Tomes, le premier Tome fera 56 pages de bonheur.Voilà c'est fini, j'espère ne pas vous avoir trop saoulé et que vous avez apprécié la découverte de cet artiste que vous devriez rencontrer normalement à la Japan Expo de Paris sur le stand Kana, tout comme