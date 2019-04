C'est le, mais c'est aujourd'hui que Square enix choisit de nous présenter sa jaquette réversible.L'artwork est réalisé par, le directeur artistique du jeu et qui a aussi bossé surBref, il a un peu de talent.Personnellement, c'est le Final Fantasy qui m'a redonné envie à la série.Et vous,Si vous l'avez pas encore fait ou si vous avez une Switch et que vous voulez replonger dedans, voici un lien:

Who likes this ?

posted the 04/10/2019 at 02:39 PM by kidicarus