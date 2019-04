Android (et iBordel) !Enfin pas vraiment, juste une application pour envoyer vos SMS/MMS que je viens de découvrir avec le style du portable des, franchement la classe!Elle a été retirée du store il y a quelques jours mais on peut toujours trouver l'APK ici:

Who likes this ?

posted the 04/04/2019 at 09:23 AM by slad