C'est sur la chaine officielle youtube de Invader Studios qu'on a le droit a des nouvelles de DayMare 1998, un resident evil like qui se veut très old school et nostalgique pour les fans de la célèbre série de Capcom.Au programme, deux petites nouvelles vidéo, l'une sur un story-board qui nous montre le largage d'une capsule dans la ville, a la manière du légendaire largage de Mr.X dans Resident Evil 2 de 1998 (scène honteusement absente dans la version 2019).Tandis que l’autre vidéo nous propose un avant gout de l'OST qui fait très film des années 90.A savoir que les développeurs ont confirmé la présence de 3 personnages jouables (3 hommes), que des salles de sauvegardes seront bien de la partie (avec la petite musique relaxante) et qu'on pourra également avoir droit a des descriptions de l'environnement comme les anciens Resident Evil (la description d'un corps, d'une photo, d'une statue...encore une fois, absent dans le remake de resident evil 2).Enfin selon des rumeurs, le jeu proposerait deux caméras différentes, la célèbre caméra à l'épaule de Resident Evil 4 et les caméras fixes tant convoitées par les fans old school de Resident Evil.Le jeu est toujours prévu pour cette année.