Le Survival Horror DayMare 1998 ne vous dit pas quelque chose non?A la base le projet était le Remake de Resident Evil 2 par ce petit studio italien, mais Capcom a préféré interdire ce Remake pour le faire a leur sauce (au terrible RE Engine).Mais plutôt que de faire les enflures a la Konami avec le projet fan Remake de Metal Gear Solid 1 (mis a la poubelle sans pitié), Capcom a eu la bonne idée de les faire venir dans leurs studios et de leurs demandés leur vision de Resident Evil 2 nouvelle génération, leurs noms seront même a la fin des crédits du Remake de Capcom, la classe!J'avais déjà fait un article sur ça et il est évident que le Remake de Resident Evil 2 s'inspire grandement de l'idée de base du studio italien.Mais ce n'est pas fini, Capcom soutient leur nouveau projet baptisé DayMare 1998, en mettant le petit studio directement en contact et en collaboration avec s'il vous plait Kazuhiro Aoyama (réalisateur de Resident Evil 3 : Nemesis), Satoshi Nakai (designer sur Resident Evil : Code Veronica X et Resident Evil Zero) ou encore Yoshiki Okamoto (producteur sur Resident Evil), ainsi que Kenichi Iwao (scénariste sur Resident Evil et réalisateur de Parasite Eve II).Une Dream Team made in 90's de la mort qui tue donc.DayMare 1998 vous mettra dans la peau de 3 personnages assez différent, un Super Soldat qui ressemble comme deux gouttes d'eau au légendaire H.U.N.K, un citoyen ordinaire et une mystérieuse jeune femme.Leurs buts? Survivre dans une ville coupée du monde et envahie de créatures affamée dans les années 90, plus précisément en 1998.ça vous rappelle des choses hein...Je vous laisse avec le teaser de gameplay (la version longue arrive prochainement normalement) qui annonce du très lourd pour les amateurs de survival horror a l'ancienne.