Salut à tous!



Avant toute chose : Uncharted 2 est mon jeu solo préféré sur play 3, devant The Last of Us. Pour moi c'est ma plus grande claque next-gen.



Puis Uncharted 3 : mouais... bof problème de rythme. Oubliable. Pas mauvais mais pas extraordinaire.



2019 : Je lance Uncharted 4 acheté en promo il y a quelques mois. PS4 pro avec son mode boost activé sur écran 1080p.



Graphismes: incroyables! C'est juste dingue mais en fait c'est limite trop. Y'a comme une débauche de moyen, faire dans l'ostentatoire. Je sais pas ce que va apporter la next-gen mais j'ai clairement pas besoin de plus. La finesse des graphismes, les émotions clairement lisibles sur le visage des perso, les petits détails dans l'animation. Naughty Dog a clairement mis la barre très haute et j'ai impatience de voir ce que va donner The Last of Us 2.



Parfois, par respect pour les artistes de chez ND, je prenais mon temps dans certains passages que j'aurai pu faire en 10 secondes, histoire d'admirer la richesse des décors. On ne soulignera jamais assez à quel point UC4 est beau avec ses panoramas cartes postales.



Bon, voilà maintenant c'est dit. Mettons les graphismes de côté. Un constat s'impose : que c'est faible!!!!

C'est faible en termes de gameplay, faible en termes de rythme, d'histoire. Certains chapitres se vivent comme de vulgaires filler dans un manga.

Je me suis forcé à finir le jeu!



Les fusillades, j'ai pas grand chose à dire à part ptet le nombre trèèèès important d'ennemis. Elles sont sympas dans l'ensemble.



Mais UC4 c'est évidemment de la plateforme. C'est fade! Aucun frisson, aucun feeling, rien. Tout est trop scripté. Tapoter X sans même regarder tellement c'est guidé. La plateforme ne requiert aucun talent et c'est un peu dommage. Depuis UC2, il aurait pu améliorer tout ça.



Et puis tous ces moments où on te demande de tapoter triangle pour soulever une poutre, ouvrir une porte, faire la courte échelle. Heureusement qu'on peut changer ça en "maintenir" (ce que j'ai fait). Ces facilités de gameplay sont clairement trop fréquentes.



Les sauts scriptés!! Nathan ne fait jamais le même saut; il peut faire un saut de 20 mètres de long si c'est dans le scénario mais dans le cas contraire, 2 mètres c'est déjà trop. On atteint probablement les limites du script à tout va.



Pour une hauteur donnée : pourquoi parfois il suffit de faire la courte échelle, et d'autre chercher une caisse afin de monter dessus. Des mécaniques d'une ancienneté qui dénotent avec la modernité des graphismes.



Alors oui, c'est beau mais c'est chiant! Surpris de voir la presse si généreuse avec tous ces "défauts" à mes yeux. Et j'espère que le prochain Naughty Dog sera un peu plus poussé niveau gameplay et rythme. Quant à la licence Uncharted. J'espère voir un prochain opus avec un tout nouvel aspect plateforme. Ptet pas du Tomb Raider PS1, mais un gameplay où le joueur est réellement impliqué.